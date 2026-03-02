El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Pennsylvania analiza cambios que obligarán a todos los aspirantes a obtener licencia de conducir a rendir exámenes exclusivamente en inglés, eliminando la posibilidad de realizar las pruebas en español u otros idiomas y de utilizar traductores o intérpretes durante el proceso. La iniciativa busca que tanto el examen teórico como el práctico se administren únicamente en inglés, y prohibiría la asistencia de terceros para traducir o facilitar respuestas durante las pruebas. La legislación, presentada por senadores estatales, establece que todos los exámenes de conducir, incluidos los exámenes para permisos de aprendizaje, licencias regulares y licencias comerciales, se deberán administrar exclusivamente en inglés. Esto incluiría: Actualmente, el Departamento de Transporte de Pennsylvania (PennDOT) ofrece el examen de conocimientos en múltiples idiomas, aunque la prueba práctica ya se rinde en inglés. Estas modificaciones cambiarían ese esquema y eliminarían las versiones en otros idiomas que hoy existen. Dentro de las propuestas políticas del Gobierno de los Estados Unidos, respecto a la presencia de inmigrantes en el país, se hallan normativas que buscan estandarizar los empleos más solicitados por este grupo poblacional. Es decir, las autoridades federales aplicaron una serie de nuevas condiciones con el fin de que solo mantengan sus empleos los inmigrantes que tienen buen dominio del inglés. Las licencias de conducir comerciales son, en su mayoría, entregadas por el DMV a extranjeros que no comprenden el inglés. La nueva medida que impulsa Pennsylvania y otros estados busca que los conductores: