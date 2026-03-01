Al abordar un vuelo nacional en Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias requieren que todos los pasajeros presenten una licencia de conducir, documento identificatorio o pasaporte, o cualquier otra credencial personal que se considere válida conforme a los estándares de seguridad establecidos por la ley Real ID, vigente a nivel federal desde mayo del año anterior. En el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se encuentra disponible la lista oficial de documentos aceptables para la verificación de la identidad de los pasajeros, así como el período de vencimiento durante el cual son válidos para tal fin. Según lo indicado por TSA, se permite la presentación de pasaportes, licencias de conducir y cualquier documento aceptable que figure en la lista oficial, con un vencimiento máximo de hasta dos años. Es importante señalar que la flexibilidad en el vencimiento de los documentos identificatorios, como el pasaporte, se limita exclusivamente a los vuelos nacionales. En situaciones donde se viaje al exterior, es imperativo presentar un pasaporte americano completamente en vigencia, el cual, en la mayoría de los casos, debe contar con una validez futura de hasta 6 meses. Los documentos que se enumeran a continuación poseen aval de la Real ID y pueden ser presentados en su estado vigente o con el vencimiento previamente mencionado. Desde el 1 de febrero, aquellos que no posean una identificación válida para abordar deben abonar 45 dólares como sanción por recurrir a un método alternativo de verificación de identidad, denominado TSA ConfirmID. Este cambio en las políticas de seguridad busca garantizar un proceso más eficiente y seguro para todos los pasajeros.