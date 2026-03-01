La licencia de conducir es un documento de gran importancia en Estados Unidos, fundamental para la movilidad de sus ciudadanos. Las normas de emisión son reguladas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aunque pueden variar considerablemente de un estado a otro. En ciertos estados, la edad de renovación de la licencia puede presentar variaciones y las autoridades estatales exigen que los conductores de mayor edad realicen el trámite de forma presencial. Este procedimiento tiene como objetivo evaluar las capacidades de conducción y garantizar la seguridad en las vías públicas. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Massachusetts ha confirmado que los conductores de 75 años o más deben renovar su licencia de manera presencial. Esto significa que ya no tienen la opción de renovarla en línea o por correo, sino que deben presentarse personalmente en una oficina del DMV para realizar el proceso de renovación. Esta medida es parte de una política enfocada en la seguridad vial de los conductores mayores. Durante el proceso de renovación presencial, se requiere la realización de un examen de visión y la presentación de los documentos necesarios. El procedimiento presencial permite al DMV identificar condiciones que podrían influir en la conducción y llevar a cabo revisiones adicionales en caso de alertas médicas o de comportamiento. La medida se origina a partir de la inquietud por la seguridad vial, considerando que, de acuerdo con datos estatales, los conductores de edad avanzada pueden experimentar disminuciones en la visión, reflejos o capacidad de respuesta.