Después de un largo debate entre los legisladores estatales, se aprobó una ley que habilita al Department of Motorized Vehicules (DMV) del estado de Kansas a dejar sin validez cientos de licencias por un cambio estricto de normativa impulsada por el partido republicano. Se trata una legislación que apunta a los derechos de una minoría: las personas trans, cuyo sexo al nacer ya no coincide con el indicado en el documento de identidad. No se ha establecido un periodo de gracia, por lo que las consecuencias son de carácter inmediato. El proyecto de ley que sancionaron los legisladores no solo establece un carácter conservador, alineado con sus políticas republicanas, en los requisitos para asignar y renovar una licencia de conducir. También impone una penalización si este grupo de personas usa baños públicos que coincidan con su identidad de genero. Se creó un sistema de “cazarrecompensas” para que civiles demanden a personas transgénero que se encuentren en el “baño equivocado” con multas que ascienden a los USD1.000 por daños. La aprobación de esta nueva legislación coincide con el preocupante aumento de ataques contra los derechos de personas transgénero a nivel nacional ligados a las políticas implementadas por la administración de Donald Trump. Una de ellas, impide que esta minoría pueda elegir su indicador de sexo en el pasaporte para que coincida con su identidad de genero auto percibida. El proyecto aprobado había sido previamente vetado por la gobernadora Laura Kelly, perteneciente al partido demócrata. La misma alegó que se trataba de una legislación “mal redactada”. No obstante, este veto se anuló por la mayoría republicana en la legislatura del estado. La forma en la que se tramitó esta ley estatal se conoce como “gut and go”, lo que significa que el texto dentro del proyecto puede eliminarse y reemplazarse por otro texto o disposiciones nuevas sin tener que atravesar por una revisión estándar en los comités.