El Columbus Day recuerda la llegada de Cristobal Colón a América en 1492. Será feriado en todo el país.

Estados Unidos tendrá un feriado federal el lunes 12 de octubre de 2026, una fecha incluida en el calendario oficial del Gobierno. Durante esa jornada, las oficinas federales permanecerán cerradas y muchas sucursales bancarias suspenderán su atpresencial.

La celebración corresponde al Columbus Day, que se conmemora todos los años el segundo lunes de octubre. Por este motivo, quienes tengan que realizar trámites o gestiones deberán tener en cuenta los posibles cambios en los horarios de atención.

¿Qué se conmemora el lunes 12 de octubre en Estados Unidos?

El Columbus Day, también conocido como Día de Colón, recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492.

La celebración comenzó a ganar reconocimiento en Estados Unidos durante los años siguientes al cuarto centenario de ese acontecimiento. Colorado fue el primer estado en reconocerla como feriado, en 1907, y Nueva York hizo lo mismo en 1909.

Los trabajadores del sector privado no tienen garantizado el día libre durante este feriado. Brian A Jackson

Durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, la fecha obtuvo reconocimiento federal. Posteriormente, se estableció que se observaría el segundo lunes de octubre, en lugar de mantener una fecha fija.

En 2026, ese día será el lunes 12 de octubre, según el calendario publicado por la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM).

Feriado del 12 de octubre: ¿qué bancos y oficinas estarán cerrados?

Durante el Columbus Day, las oficinas del Gobierno federal que no prestan servicios esenciales permanecerán cerradas.

También se espera que numerosas sucursales bancarias suspenden su atención presencial, por lo que algunos trámites deberán realizarse antes o después del feriado.

Los clientes podrán seguir utilizando servicios como:

Cajeros automáticos para retirar dinero y realizar operaciones disponibles.

Aplicaciones bancarias para consultar saldos y movimientos.

Sitios web de las entidades financieras para realizar gestiones digitales.

Además, se recomienda consultar los horarios publicados por cada banco antes de acercarse a una sucursal.

¿Todos los trabajadores tendrán libre el lunes 12 de octubre?

El Columbus Day es un feriado federal, por lo que se aplica principalmente a los empleados del Gobierno federal.

En el sector privado, las empresas no estan obligadas de manera general a otorgar el día libre. La decisión depende de las políticas de cada empleador y de las normas que correspondan.

Tampoco existe una obligación federal general de pagar un adicional únicamente por trabajar durante un feriado, salvo que se establezca en un contrato, acuerdo laboral u otra norma aplicable.

Otros feriados que habrá en Estados Unidos este 2026

El calendario oficial estipula también: