Nueva York anunció un nuevo paso hacia el cuidado infantil universal. El alcalde Zohran Mamdani confirmó que se liberarán jardines de infantes a través del programa 2-K, que ofrecerá educación y cuidado infantil gratis para niños de dos años. El plan comenzará en septiembre de 2026 con 2.000 vacantes gratuitas y se expandirá progresivamente durante los próximos cuatro años. El objetivo es que todas las familias puedan acceder al servicio sin importar ingresos, código postal o estatus migratorio. El programa 2-K ofrecerá cuidado y educación temprana gratuitos para niños de dos años en Nueva York. La iniciativa busca reducir el costo del cuidado infantil, uno de los gastos más altos para las familias de la ciudad. En su primera etapa, el plan abrirá 2.000 vacantes en barrios con mayor necesidad y demanda de servicios de cuidado infantil. El programa forma parte de un plan mayor de cuidado infantil universal. La gobernadora Kathy Hochul destinó más de u$s 1.200 millones para educación y cuidado temprano en la ciudad. El financiamiento crecerá progresivamente y el objetivo es que para 2027 el programa alcance a unos 12.000 niños en los cinco distritos de Nueva York. La meta final es ofrecer acceso universal a la educación infantil desde los primeros años.