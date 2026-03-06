El Internal Revenue Service (IRS) ya está investigando a todas las personas que trabajen desde casa cuando detecta irregularidades en su declaración de impuestos. Tras el cierre del período fiscal el 15 de abril, el organismo comenzó a revisar con mayor detalle ciertos formularios presentados por contribuyentes que aplicaron deducciones elevadas. El foco está puesto especialmente en trabajadores autónomos que utilizan el beneficio fiscal conocido como “home office deduction” para reducir su ingreso gravable. Cuando los gastos declarados son desproporcionados respecto a los ingresos o no parecen justificarse con la actividad profesional, la agencia puede iniciar una auditoría. Los contribuyentes que corren mayor riesgo son profesionales independientes o trabajadores por cuenta propia que dedujeron gastos elevados vinculados al trabajo desde casa. Si el monto reclamado no coincide con el nivel de ingresos o con la actividad declarada, el sistema del IRS puede marcar la declaración para revisión. Cuando el organismo detecta inconsistencias, puede iniciar una auditoría fiscal. En ese proceso, el contribuyente recibe una notificación oficial donde se detallan los documentos que debe presentar para justificar las deducciones reclamadas en su declaración de impuestos. Para que un gasto sea aceptado por el IRS, debe ser ordinario y necesario para el desarrollo del negocio. Esto significa que debe ser habitual dentro de la industria y estar directamente relacionado con la actividad profesional del contribuyente. Si el IRS concluye que las deducciones no están justificadas, puede ajustar la declaración, exigir el pago de impuestos adicionales e imponer multas. Por eso, los especialistas recomiendan conservar todos los comprobantes y asegurarse de que cada gasto declarado esté vinculado de forma directa con la actividad profesional.