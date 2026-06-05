La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) confirmó la ampliación de su programa de fiscalización mediante cámaras instaladas en autobuses, una medida que permite detectar infracciones de tránsito y aplicar multas económicas a los conductores que obstruyan el funcionamiento del transporte público.

El sistema es conocido como Automated Camera Enforcement (ACE), se aplicó en 62 rutas y continúa expandiéndose en diferentes sectores de la ciudad.

MTA revisará cámara por cámara y castigará con sanciones económicas a todas estas personas

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los conductores que utilicen de manera indebida carriles exclusivos para autobuses, bloqueen paradas o estacionen en doble fila de manera ilegal podrán recibir multas registradas por las cámaras instaladas en los vehículos del sistema.

Las sanciones comienzan en 50 dólares y pueden aumentar a 250 para quienes acumulen reiteradas infracciones.

Desde mediados de mayo, este sistema también se aplica en las rutas 160 y B12 que se suman a las 60 líneas que ya forman parte del programa de control automatizado.

Las sanciones pueden llegar hasta 250 dólares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funciona el sistema de cámaras que utiliza MTA

El programa ACE utiliza cámaras instaladas en los autobuses para registrar posibles violaciones de tránsito durante el recorrido.

Cuando una infracción es detectada por los equipos, se recopila

Video del incidente

Imágenes del vehículo involucrado

Información de la matrícula

Ubicación exacta

Fecha y hora del hecho

Posteriormente, esos datos son enviados al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT), donde se revisa el material antes de procesar la sanción correspondiente.