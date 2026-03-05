El Gobierno confirmó nuevas condiciones para mantener el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York, lo que obligará a ciertos beneficiarios a cumplir requisitos adicionales vinculados con el trabajo o la capacitación. La actualización busca reforzar la participación en el mercado laboral y podría modificar la situación de quienes dependen de esta ayuda para cubrir gastos básicos de alimentación. En una de las regiones más costosas del país, el anuncio generó inquietud entre los beneficiarios que deberán revisar si están alcanzados por la nueva normativa. El cambio afecta principalmente a los denominados adultos aptos para trabajar sin dependientes, un grupo que incluye a personas de entre 18 y 64 años que reciben beneficios del SNAP pero no tienen hijos a cargo. Bajo el nuevo esquema, quienes integren este segmento deberán demostrar una participación mínima mensual en alguna de las siguientes actividades: La medida forma parte de una estrategia que busca vincular la asistencia alimentaria con procesos de inserción laboral. Según explicaron las autoridades, el objetivo es promover que los beneficiarios mantengan una actividad regular mientras reciben el apoyo del programa. Ante la entrada en vigor de los nuevos requisitos, los beneficiarios del SNAP en Nueva York deberán prestar especial atención a su situación personal para evitar la suspensión del beneficio. Entre las acciones recomendadas se encuentran: Las autoridades señalaron que quienes no acrediten estas actividades durante el período establecido podrían enfrentar restricciones temporales o la pérdida del beneficio alimentario.