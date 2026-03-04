El invierno volvió con fuerza y obligó a reactivar el Código Azul en Nueva York y el área triestatal. Tras un breve respiro templado, un nuevo frente polar empujó las temperaturas bajo el punto de congelación, con mínimas que rozan los 14 °F y sensación térmica aún más baja. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el descenso térmico se mantendrá durante varios días, lo que activó protocolos de emergencia para proteger a personas en situación de calle, adultos mayores y quienes no cuentan con calefacción adecuada. El Código Azul se declara cuando la temperatura desciende a 32 °F o menos —incluyendo sensación térmica— y representa un riesgo inmediato para la salud pública. Durante su vigencia: Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año mueren en promedio más de 1.000 personas por hipotermia en Estados Unidos, lo que explica la importancia de estos operativos. En la ciudad de Nueva York, el protocolo suele extenderse desde la tarde hasta la mañana siguiente, aunque en su modalidad reforzada puede ampliarse según las condiciones climáticas. Además de los refugios administrados por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, existen múltiples organizaciones comunitarias que distribuyen abrigos gratis en Nueva York sin importar el estatus migratorio. Entre los puntos destacados se encuentran: También se suman iglesias, centros comunitarios y campañas solidarias en el Bronx, Queens y Brooklyn. En la mayoría de los casos no se exige documentación migratoria y, en varios programas, ni siquiera identificación. El 311 es la vía oficial para localizar el warming center más cercano o pedir asistencia inmediata. La ciudad de Newark y otros condados de Nueva Jersey activaron su propio esquema de emergencia coordinado a través de NJ 211. Durante el Código Azul en Nueva Jersey, bibliotecas públicas, centros para adultos mayores y edificios municipales funcionan como espacios calefaccionados abiertos a la comunidad. Para conocer direcciones y horarios actualizados, se recomienda marcar 2-1-1.