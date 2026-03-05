La normativa que regula el acceso a la licencia de conducir en el estado de Nueva York volvió a ganar protagonismo entre miles de residentes que buscan regularizar su situación al volante. Gracias a la conocida Ley Luz Verde, muchas personas —incluidos migrantes sin estatus regular— pueden iniciar el trámite ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) siempre que cumplan con un requisito clave: presentar documentos que sumen seis puntos de identificación. Este sistema se convirtió en la puerta de entrada para miles de solicitantes que desean obtener una licencia de conducir en Nueva York y manejar legalmente dentro del estado. El proceso para obtener la licencia de conducir en Nueva York exige demostrar identidad, fecha de nacimiento y residencia dentro del estado. Para ello, el DMV utiliza un esquema de verificación basado en documentos que suman puntos. Entre los documentos más utilizados para alcanzar el mínimo requerido figuran: El objetivo de este sistema es permitir que los solicitantes completen la verificación de identidad sin necesidad de presentar un número de Seguro Social, algo que muchos migrantes no poseen. La Ley Luz Verde permite que cualquier persona mayor de 16 años que viva en el estado pueda solicitar una licencia de conducir estatal, independientemente de su estatus migratorio. Para quienes nunca manejaron legalmente en Estados Unidos, el trámite incluye varias etapas obligatorias: Quienes ya cuentan con experiencia conduciendo pueden avanzar directamente con la presentación de los documentos que sumen seis puntos de identificación y pagar la tarifa correspondiente. Aunque la licencia de conducir obtenida bajo la Ley Luz Verde permite manejar legalmente dentro del estado, tiene algunas restricciones importantes. El documento no cumple con los estándares de Real ID, por lo que no puede utilizarse para trámites federales, abordar vuelos domésticos ni ingresar a edificios federales. Su función principal es habilitar legalmente a una persona para conducir en Nueva York. Aun así, la normativa se convirtió en una herramienta clave para miles de residentes que buscan integrarse al sistema de tránsito estatal, acceder a seguros vehiculares y circular con mayor seguridad jurídica dentro del territorio.