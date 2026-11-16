Después de jubilarse en 1993, Ernest Scheuer convirtió el senderismo en una actividad habitual. A los 94 años y 75 días completó un desafío que nunca había intentado, cruzar el Gran Cañón de borde a borde a pie.
Recorrió 33 kilómetros y obtuvo el récord Guinness masculino de mayor edad para esa travesía. La organización publicó su historia el 5 de noviembre de 2026.
De las matemáticas a las caminatas por las montañas
Scheuer nació en Alemania y vive en Estados Unidos desde los seis años. Obtuvo un doctorado en Matemáticas en UCLA en 1960 y trabajó en la industria aeroespacial y de defensa y como profesor universitario.
Tras retirarse, comenzó a practicar senderismo con mayor dedicación. Según contó a Guinness, camina por las montañas locales una o dos veces por semana, aunque lentamente.
Cómo surgió el desafío
Un compañero conoció el récord anterior, conseguido por Alfredo Aliaga Burdio a los 93 años, y lo animó a intentarlo.
Scheuer reunió un equipo de seis acompañantes, entre ellos su nieto Eric Arlington. Antes de partir, también miró videos para familiarizarse con el recorrido.
Una travesía de dos días con descansos
El grupo descendió por el sendero North Kaibab, descansó durante la noche en Bright Angel Campground y ascendió por Bright Angel hasta el borde sur.
La travesía duró 33 horas y 45 minutos, pero el tiempo efectivo de caminata fue de 15 horas. El calor de Arizona los obligó a avanzar más despacio y hacer pausas.