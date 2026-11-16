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Después de jubilarse en 1993, Ernest Scheuer convirtió el senderismo en una actividad habitual. A los 94 años y 75 días completó un desafío que nunca había intentado, cruzar el Gran Cañón de borde a borde a pie.

Recorrió 33 kilómetros y obtuvo el récord Guinness masculino de mayor edad para esa travesía. La organización publicó su historia el 5 de noviembre de 2026.

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De las matemáticas a las caminatas por las montañas

Scheuer nació en Alemania y vive en Estados Unidos desde los seis años. Obtuvo un doctorado en Matemáticas en UCLA en 1960 y trabajó en la industria aeroespacial y de defensa y como profesor universitario.

Tras retirarse, comenzó a practicar senderismo con mayor dedicación. Según contó a Guinness, camina por las montañas locales una o dos veces por semana, aunque lentamente.

Cómo surgió el desafío

Un compañero conoció el récord anterior, conseguido por Alfredo Aliaga Burdio a los 93 años, y lo animó a intentarlo.

Scheuer reunió un equipo de seis acompañantes, entre ellos su nieto Eric Arlington. Antes de partir, también miró videos para familiarizarse con el recorrido.

A los 94 años, Ernest Scheuer logró el récord masculino de mayor edad en cruzar el Gran Cañón de borde a borde a pie.
A los 94 años, Ernest Scheuer logró el récord masculino de mayor edad en cruzar el Gran Cañón de borde a borde a pie.Guinness World Records

Una travesía de dos días con descansos

El grupo descendió por el sendero North Kaibab, descansó durante la noche en Bright Angel Campground y ascendió por Bright Angel hasta el borde sur.

La travesía duró 33 horas y 45 minutos, pero el tiempo efectivo de caminata fue de 15 horas. El calor de Arizona los obligó a avanzar más despacio y hacer pausas.