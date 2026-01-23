El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó la apertura general de un nuevo trámite clave para todas las personas que tengan Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y presenten su declaración de impuestos en Estados Unidos.

Se trata del PIN de Protección de Identidad (IP PIN), una herramienta gratuita orientada a prevenir el robo de identidad fiscal.

El programa, que ahora es optativo para cualquier contribuyente con SSN o ITIN, incorpora una verificación adicional al momento de declarar.

El objetivo es impedir que terceros presenten declaraciones fraudulentas utilizando datos personales, una de las modalidades de fraude más frecuentes detectadas por la autoridad tributaria.

¿Qué es el IP PIN y por qué es clave para quienes tienen SSN o ITIN?

El IP PIN es un código numérico de seis dígitos que solo conocen el contribuyente y el IRS. Funciona como una clave de seguridad obligatoria: sin ese número, no se puede presentar una declaración válida asociada a un SSN o ITIN.

Este PIN tiene validez por un año y debe renovarse cada enero. Pueden solicitarlo el contribuyente principal, el secundario o un dependiente, siempre que superen el proceso de verificación de identidad.

Ingresarlo correctamente evita rechazos automáticos y demoras en el procesamiento de la declaración.

¿Cómo hacer el nuevo trámite del IRS para obtener el IP PIN?

La vía más rápida es en línea, mediante una cuenta verificada en ID.me dentro del sitio oficial del IRS . Quienes no tengan una cuenta deben registrarse y completar el proceso de autenticación de identidad segura.

Si no es posible validar la identidad de forma digital, existen alternativas oficiales:

Formulario 15227 , para personas con ingresos brutos ajustados inferiores a u$s 84.000 (individual) o u$s 168.000 (declaración conjunta), con validación telefónica y envío del IP PIN por correo postal.

Cita presencial en un Centro de Asistencia al Contribuyente, presentando una identificación oficial con foto y un segundo documento. En ambos casos, el IP PIN se envía por correo y se renueva automáticamente cada año.