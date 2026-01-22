Contar con los documentos correspondientes para viajar en Estados Unidos es fundamental para poder cruzar los puntos fronterizos y no tener problemas migratorios. A partir del 2025, entró en vigencia un nuevo documento que reemplaza al pasaporte para poder abordar a aun avión.

Se trata de una medida establecida por la Ley REAL ID, refuerza la seguridad en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y reemplaza el uso de licencias de conducir estándar para abordar vuelos nacionales.

El nuevo documento para viajar en avión que ya está vigente

El REAL ID es una versión mejorada de la licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal. Para obtenerla, los solicitantes deben presentar documentos que prueben su identidad, fecha de nacimiento, residencia y estatus legal en Estados Unidos.

Esta identificación permite viajar en avión dentro del territorio norteamericano sin necesidad de presentar el pasaporte. Es válida únicamente para vuelos nacionales y debe ser emitida por el estado de residencia del pasajero, siempre que cumpla con los estándares exigidos a nivel federal.

Quiénes deben presentar Real ID para volar

La obligación alcanza a todas las personas mayores de 18 años que viajen dentro del país por vía aérea. Aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes permanentes legales que vivan en Estados Unidos.

Desde el 7 de mayo de 2025, las agencias federales solo aceptan licencias que cumplan con los estándares del Real ID Act. Foto: Archivo.

Quienes no cuenten con una Real ID deben presentar otro documento aceptado por las autoridades federales, como el pasaporte o la tarjeta de residencia permanente. Sin uno de estos documentos válidos, el pasajero puede quedar sujeto a verificaciones adicionales o perder el vuelo.

Cómo identificar si la licencia ya cumple con la norma

Este documento se distingue fácilmente porque incluye una estrella en la parte superior de la tarjeta. Esa marca indica que el documento fue emitido bajo los estándares federales y que es válido para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos.

Si la licencia no tiene esa estrella, no cumple con la normativa y no puede utilizarse como identificación única para abordar vuelos domésticos. En ese caso, será necesario presentar otro documento autorizado.