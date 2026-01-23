Estados Unidos avanza con un cambio estructural en el programa Medicaid que condiciona la continuidad de la cobertura de salud a una nueva exigencia obligatoria. La medida fue incluida en el presupuesto federal de 2025 y modifica los criterios tradicionales de elegibilidad para millones de beneficiarios.

El nuevo esquema establece que determinadas personas deberán cumplir con requisitos vinculados al trabajo, la educación o el servicio comunitario para no perder el beneficio. La decisión redefine el alcance del programa y fija plazos concretos de implementación en todos los estados.

¿Cuál es la nueva condición final para no perder Medicaid en Estados Unidos?

La nueva condición exige 80 horas mensuales de actividades calificadas para mantener Medicaid. Aplica a personas de 19 a 64 años cubiertas por la expansión del programa o por ciertas exenciones y no puede ser eliminada mediante pedidos estatales especiales.

Actividades que cumplen el requisito:

Empleo remunerado o programas laborales.

Educación formal (al menos media jornada).

Capacitación para el trabajo.

Servicio comunitario.

Combinación de las anteriores.

¿A quiénes afecta el fin de Medicaid y quiénes quedan exentos?

El fin de Medicaid bajo esta regla impacta principalmente a adultos sin exenciones dentro de la expansión del programa (hasta el 138% del nivel federal de pobreza). Se prevé un proceso de verificación periódica y 30 días para acreditar cumplimiento antes de la baja.

Exenciones clave: