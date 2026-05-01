Los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados que tengan un pasaporte emitido en 2010 o antes no pueden usarlo para salir ni ingresar a Estados Unidos. El Departamento de Estado prohíbe el uso de ese documento para viajar una vez que supera los 15 años desde su emisión, un límite que ya alcanzaron todos los pasaportes con fecha anterior a 2011. La restricción no es nueva, pero cobra relevancia ahora que una nueva generación de pasaportes emitidos en 2010 llega a ese límite de validez. Quienes no hayan renovado a tiempo y quieran viajar en los próximos meses deben actuar con urgencia: los tiempos de procesamiento pueden extenderse varias semanas. El Departamento de Estado establece que un pasaporte pierde su validez para el ingreso y salida del país cuando supera los 15 años desde su fecha de emisión. Eso significa que todos los documentos emitidos en 2010 o en años anteriores están fuera del rango aceptado para viajar, independientemente de si aún muestran una fecha de vencimiento impresa en sus páginas. En todos los casos, presentar un pasaporte emitido hace más de 15 años en un control migratorio puede derivar en el rechazo del documento y la imposibilidad de abordar un vuelo o cruzar una frontera. Quienes detecten que su pasaporte fue emitido en 2010 o en un año anterior deben iniciar el trámite de renovación de inmediato. El Departamento de Estado permite renovar por correo postal o en línea si se cumplen ciertos requisitos básicos: Quienes viajen en menos de tres semanas deben solicitar turno presencial en una agencia de pasaportes. El turno debe tramitarse dentro de los 14 días calendario previos a la fecha de viaje. Para viajes con más de tres semanas de anticipación, la renovación por correo es la vía recomendada.