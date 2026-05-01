El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.443 este viernes, 1 de mayo de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.14% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, el peso mexicano avanzó 0,33%, pero en el último año acumula una caída de 9,25%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.22%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 8.71%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento respecto a las jornadas anteriores. Este aumento puede ser atribuido a factores como la estabilidad económica y un aumento en la confianza de los inversores. Analizando esta tendencia, se podría anticipar que si se mantiene este patrón de crecimiento, el peso podría fortalecerse aún más frente al dólar en el corto plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.