La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.27 este viernes, 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.46%. En la última semana, el Peso dominicano avanzó 5.06%, pero en el último año retrocedió 123.31%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.08%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto significa que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores, generando un entorno favorable para su intercambio. En contraste, el dato de 2 también refleja esta misma tendencia positiva, indicando que el incremento en la cotización se ha mantenido de manera consistente. Esto podría ser un indicativo de una estabilización económica que favorece al Peso dominicano en el mercado. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.