Mantener la vigencia del pasaporte es una tarea fundamental para todos los pasajeros que quieren ingresar o salir de Estados Unidos. Este documento de reconocimiento internacional recopila la información personal del portador y lleva un registro de los países que ha visitado.

Durante los últimos meses, las autoridades federales endurecieron los protocolos migratorios y establecieron pautas rigurosas para admitir o denegar el ingreso de un extranjero al territorio.

Alerta roja en aeropuertos: Estados Unidos no admitirá a las personas con este pasaporte

La visa es el documento migratorio más importante para poder ingresar a los Estados Unidos. Este documento, aprobado por el Departamento de Estado, se dividen en distintas categorías que explican el motivo de viaje y dictamina la vigencia de dicha credencial.

Sin embargo, los conflictos surgen cuando un pasajero presenta su visa en un pasaporte vencido. Cuando esto ocurre, en primer lugar, será complicado que el viajero abandone su país de origen y, en segundo lugar, no será admitido en Estados Unidos a menos que presente un pasaporte actual.

Quienes tienen un pasaporte vencido con una visa vigente en el interior, deberán presentarlo junto a un nuevo pasaporte para ingresar a Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Es decir, todos los pasajeros que contengan su visa en un pasaporte vencido deben presentar dos de éstos. De esta forma, la persona demostrará que tiene permiso para ingresar al territorio norteamericano y que está habilitado a cruzar puntos fronterizos o migraciones en los aeropuertos.

¿Qué debo hacer si mi visa está en un pasaporte vencido?

Muchas personas piensan que deben comenzar de cero el proceso de solicitud de la visa, o, incluso, que pueden recortar este documento y colocarlo en un pasaporte nuevo. Ninguna de estas respuestas es correcta si la visa aún está vigente.

De acuerdo a la información oficial de las autoridades migratorias estadounidenses, basta con tramitar la renovación del pasaporte y viajar con ambos ejemplares para poder ingresar de forma legal a Estados Unidos.

Es importante destacar que si un pasajero altera, despega o recorta la visa de un pasaporte para colocarlo en otro, el documento pierde automáticamente su validación y el consulado no emite una réplica. Es decir, el pasajero se verá obligado a solicitar el trámite como la primera vez.

Qué otros pasaportes no admite Estados Unidos