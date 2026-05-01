Al cierre de mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7363. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.16%. En el mercado de la Libra esterlina, la cotización cayó 51.34% en la última semana, mientras que en el último año subió 5.44%, lo que indica debilidad reciente dentro de una tendencia anual positiva. La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, con un 6.6809%, sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual de 6.7116%. Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha estado ganando valor y se encuentra en un camino ascendente. En consecuencia, si esta tendencia se mantiene, podríamos esperar un fortalecimiento continuo de la Libra esterlina en el corto plazo, lo que podría beneficiar a los inversores y al comercio internacional. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.