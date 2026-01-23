Tramitar el pasaporte americano es esencial para todos los estadounidenses que tengan planeado realizar viajes internacionales, pues las autoridades lo solicitarán como parte del proceso para habilitar este tipo de traslados.

En ese marco, el Departamento de Estado mantiene publicada en su sitio web oficial la lista de documentación que todos los solicitantes deberán presentar en los centros de pasaportes o en las ferias especiales y los formatos en los que estas credenciales deben encontrarse para considerarse aceptables.

Adiós al documento digital: el Gobierno no lo aceptará en el trámite del pasaporte

El Departamento de Estado solicita que se cumplan las siguientes instancias para tramitar el pasaporte estadounidense

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Atención: los documentos digitales están prohibidos en el trámite del pasaporte

Según lo indica el Departamento de Estado, no se acepta ningún tipo de prueba digital de ciudadanía estadounidense, como certificado de nacimiento móvil o electrónico. Todas las pruebas documentales deben ser físicas.

En el caso del documento de identidad, también es esencial que se presente una identificación física con foto, como un permiso de conducir válido.

Sólo se aceptan documentos físicos para tramitar el pasaporte estadounidense. Fuente: archivo.

Qué sucede después de presentar la solicitud y los documentos

Una vez que se haya presentado todo lo necesario, el centro enviará por correo toda la información al Departamento de Estado.

“Enviaremos actualizaciones de estado a la dirección de correo electrónico que proporcionó en su solicitud. Sabrás que estamos procesando la solicitud cuando recibas una actualización por correo electrónico de ‘En proceso’”, se indica.