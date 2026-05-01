En este contexto, el Departamento de Estado señala en su portal oficial los perjuicios que pueden derivarse de los daños en el pasaporte, los cuales podrían llevar a que una visa se considere automáticamente inválida, independientemente de su fecha de caducidad inicial. La visa americana representa un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que optan por visitar Estados Unidos, ya que, salvo que se posea una exención para su obtención, las autoridades requerirán dicho documento para habilitar el traslado al puerto de entrada, donde un oficial de CBP llevará a cabo la inspección adecuada. En caso de que se haya emitido un nuevo pasaporte y el anterior aún contenga una visa válida, la instrucción es viajar con doble pasaporte hasta que deba emitirse una nueva en el documento actual. Las autoridades especifican que las visas que no se encuentren físicamente presentes en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que evidencian daños dejarán de ser válidas. “Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero", se afirma. Esto podría suceder, por ejemplo, si la página de visas se rompe o si se intenta quitar este documento cuando un pasaporte venció para colocarlo en el nuevo, lo cual se encuentra completamente prohibido. Las autoridades especifican que la visa americana debe ser válida al momento de solicitar la admisión a Estados Unidos, sin embargo, no es un inconveniente que este documento expire durante el viaje. “Podrá permanecer en los Estados Unidos durante su período de estadía autorizado, incluso si su visa vence durante el tiempo que se encuentra en el país”, se afirma. Esto se debe a que el período de admisión se encuentra fijado previamente. En esa línea, salir de Estados Unidos dentro de los plazos pautados es esencial para resguardar la validez de este documento, pues las visas de quienes se encuentran fuera de estatus se anulan de manera automática y dejan de ser válidas para ingresar al país.