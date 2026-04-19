El Departamento de Estado explica en su sitio web a todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados las condiciones que deben cumplir sus pasaportes para que resulten elegibles para el trámite de renovación. Si bien en la mayoría de los casos los ejemplares próximos a vencer o recientemente caducados pueden actualizarse por correo, existen situaciones donde, ya sea por el momento en el que estos documentos se gestionaron o por las condiciones en las que se encuentran, deben tramitarse nuevamente como si nunca se hubieran solicitado en primer lugar. Las autoridades indican que, para que un pasaporte sea elegible para renovación, es esencial demostrar que esta identificación En caso de que un pasaporte cumpla con cualquiera de las condiciones antes mencionadas, no podrá ser renovado, sino que debe gestionarse desde cero utilizando el Formulario DS-11. Es esencial destacar que los pasaportes perdidos o robados tampoco se consideran elegibles para la renovación. Para efectuar el trámite desde cero, las instancias que deben cumplirse son las siguientes Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo hará saber a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link