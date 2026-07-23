China avanza de manera significativa en su estrategia global al consolidar su presencia militar fuera de Asia. En una región que se considera fundamental para el comercio internacional, el gigante asiático ha confirmado la instalación de una base militar en un lugar geográfico de suma importancia.

China establece su primera instalación militar en una de las regiones más estratégicamente delicadas del planeta.

La base se localiza en Yibuti, en el corazón del Cuerno de África, una región que establece conexiones marítimas cruciales entre Europa, Asia y el Medio Oriente.

Yibuti está situada en proximidad al estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los corredores marítimos más significativos del mundo. A través de este pasaje transita una porción considerable del comercio global, abarcando:

Transporte de petróleo y energía

Mercancías entre Asia y Europa

Rutas comerciales clave del Mar Rojo

La alianza más temida e inesperada de la Tercera Guerra Mundial: Estados Unidos sacude a China y ya entró en Asia

Tener presencia en este aspecto representa una ventaja estratégica de considerable importancia.

La inversión de China excede los 500 millones de dólares

La creación de la base en Yibuti constituye la primera instalación militar oficial de China en el exterior de su territorio, simbolizando un giro en su enfoque de política internacional.

Con una inversión que supera los 500 millones de dólares, la infraestructura posibilita:

Apoyar operaciones navales en la región

Proteger rutas comerciales estratégicas

Garantizar la seguridad de sus intereses económicos

China asume el control del área más altamente militarizada a nivel global

El caso de Yibuti es singular, ya que, a pesar de su reducido tamaño, se ha convertido en uno de los puntos con mayor concentración militar del mundo. En este territorio coexisten bases de diversas potencias, lo que evidencia su considerable valor estratégico en el escenario global.

Además de China, naciones como Estados Unidos, Francia y Japón mantienen presencia militar en la región, principalmente con el objetivo de garantizar rutas comerciales, combatir la piratería y reforzar su influencia en una región clave entre África y Medio Oriente.