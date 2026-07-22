Viajar al extranjero con un pasaporte próximo a vencer puede convertirse en un problema mucho más serio de lo que muchos imaginan.

Aunque el documento siga vigente, algunos países exigen un margen mínimo de validez para permitir el ingreso .

Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Perú y República Dominicana, donde las autoridades migratorias pueden rechazar la entrada a quienes no cumplan con este requisito, incluso si ya tienen vuelos, hoteles y demás reservas confirmadas.

¿Qué exige Estados Unidos para permitir el ingreso?

Según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Estados Unidos solicita que la mayoría de los visitantes extranjeros presenten un pasaporte con al menos seis meses de vigencia desde la fecha de ingreso al país.

Existen excepciones para ciudadanos de determinados países que forman parte del denominado Six-Month Club, quienes pueden ingresar con un pasaporte válido únicamente durante el período previsto para su estadía .

Perú y República Dominicana aplican la misma regla

Las autoridades migratorias de Perú y República Dominicana también exigen que el pasaporte conserve seis meses de vigencia al momento del ingreso.

En el caso dominicano, el Consulado de República Dominicana en Miami advierte que los viajeros que no cumplan con ese plazo no podrán ingresar al país.

Entre los requisitos que suelen verificarse antes de autorizar la entrada se encuentran:

Pasaporte con al menos seis meses de vigencia.

Visa , cuando corresponda según la nacionalidad del viajero.

Comprobantes del motivo del viaje , como reservas o pasaje de regreso.

Prueba de solvencia económica, en determinados casos.

¿Qué ocurre si el pasaporte no cumple con la vigencia requerida?

Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida de extranjeros que no cumplan con todos los requisitos en el pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si el documento no alcanza el tiempo mínimo exigido, las consecuencias pueden aparecer incluso antes de despegar.

Las aerolíneas pueden impedir el embarque para evitar sanciones por transportar pasajeros que no cumplen los requisitos migratorios. Si el viajero logra llegar al destino, los agentes de Migración también t ienen la facultad de negar el ingreso .

Por ese motivo, las autoridades recomiendan renovar el pasaporte con varios meses de anticipación, especialmente si el itinerario incluye Estados Unidos, Perú o República Dominicana.

Verificar la fecha de vencimiento antes de comprar los pasajes puede evitar demoras, gastos inesperados y la cancelación del viaje.