Miles de personas pueden viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa americana gracias a un beneficio reservado para ciudadanos canadienses. Quienes obtengan o renueven su pasaporte canadiense mediante el Formulario PPTC 153, el documento oficial para la solicitud de un pasaporte general para adultos en Canadá, podrán ingresar legalmente al territorio estadounidense sin solicitar una visa de turista o de negocios.

¿Qué es el Formulario PPTC 153?

El Formulario PPTC 153 es el documento oficial utilizado por el Gobierno de Canadá para solicitar o renovar un pasaporte canadiense general para adultos.

Puede ser utilizado por ciudadanos canadienses mayores de 16 años que cumplan con los requisitos establecidos por Passport Canada y presenten la documentación correspondiente.

Una vez emitido el pasaporte, el titular puede utilizarlo para viajar internacionalmente y, en la mayoría de los casos, ingresar a Estados Unidos y permanecer por un máximo de 180 días sin necesidad de obtener una visa.

Los extranjeros obtengan o renueven su pasaporte canadiense mediante el Formulario PPTC 153 podrán ingresar a Estados Unidos sin visa. Fuente: El Cronista.

Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa a todos los que completen el Formulario PPTC 153

Contar con un pasaporte canadiense vigente permite acceder a diversas facilidades migratorias. Entre ellas:

Ingresar a Estados Unidos sin solicitar una visa de turista

Viajar por negocios de corta duración sin visa, cuando corresponda

Realizar múltiples viajes respetando las condiciones de admisión establecidas por las autoridades estadounidenses

Acceder a uno de los pasaportes con mayor libertad de viaje del mundo

Cómo solicitar el PPTC 153

Los ciudadanos de Canadá que obtengan o renueven su pasaporte canadiense mediante el Formulario PPTC 153 podrán seguir ingresando legalmente a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa americana para la mayoría de los viajes temporales de turismo o negocios. A continuación, los pasos a seguir: