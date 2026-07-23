Singapur avanza con una de las obras de ingeniería marítima más ambiciosas del mundo.

Singapur avanza con una de las obras de ingeniería marítima más ambiciosas del mundo. Están construyendo una enorme muralla submarina que en un futuro será la base del Puerto de Tuas, un megaproyecto diseñado para convertirse en el puerto automatizado más grande del planeta.

La infraestructura incluirá una barrera de más de nueve kilómetros de longitud, levantada con cientos de enormes bloques de hormigón, que p ermitirá ganar terreno al mar para desarrollar una terminal portuaria equipada con tecnología de última generación.

El puerto marítimo más grande del mundo: ¿Cuáles son sus características?

El Puerto de Tuas, en Singapur, esta diseñado para convertirse en la terminal automatizada más grande del planeta. Cuando este proyecto esté finalizado, ocupará unas 1.337 hectáreas, contará con 66 muelles distribuidos a lo largo de 26 kilómetros y tendrá capacidad para movilizar 64 millones de contenedores TEU por año.

Adicionalmente, podrá recibir buques portacontenedores de más de 450 metros de eslora y con capacidad de hasta 24.000 contenedores.

El complejo fue diseñado con criterios de sostenibilidad , que incluyen terrenos ganados al mar, plataformas elevadas para enfrentar el aumento del nivel del océano y una mayor reutilización de materiales durante la última construcción.

El complejo fue diseñado con criterios de sostenibilidad, que incluyen terrenos ganados al mar, plataformas elevadas para enfrentar el aumento del nivel del océano y una mayor reutilización de materiales durante la última construcción. Chat GPT

¿Cuándo terminarán de construir el puerto marítimo más grande del mundo?

La construcción del Puerto de Tuas se desarrolla p or etapas desde 2014 y su finalización está prevista para 2040. El proyecto avanza de manera progresiva para que distintas secciones entren en funcionamiento antes de completar la totalidad de la infraestructura.

En la actualidad, ya hay muelles operativos y se espera que nuevas fases se incorporen durante los próximos años, mientras continúan las tareas de expansión sobre terrenos recuperados al mar.