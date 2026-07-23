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Poner azúcar, romero y canela dentro de un frasco es una combinación cada vez más popular por quienes prefieren las alternativas naturales para perfumar su hogar de forma práctica y económica.
Esta combinación aprovecha el intenso aroma especiado de la canela y el romero y las propiedades del azúcar para absorber y conservar los aromas, lo que permite que la mezcla mantenga su fragancia por más tiempo.
Para qué sirve poner azúcar con romero y canela en un frasco
Colocar estos tres ingredientes en un frasco es un truco sencillo de implementar para perfumar los diferentes ambientes de manera casera.
Cuando el romero y la canela se colocan en un recipiente con azúcar, el olor puede liberarse lentamente y perfumar espacios como la cocina o el comedor.
En ese sentido, puede utilizarse, por ejemplo, para colocar el frasco abierto o pequeñas porciones de la mezcla en bolsitas dentro de cajones o muebles para mantener el buen aroma.
Cómo se prepara la mezcla casera de azúcar, romero y canela
El procedimiento es simple y solo requiere pocos pasos, que son
- Colocar 1 taza de azúcar en un frasco limpio y seco.
- Agregar una rama de romero fresco o seco.
- Incorporar 1 o 2 ramas de canela o una pequeña cantidad de canela en trozos.
- Mezclar ligeramente o agitar el frasco.
- Cerrar el recipiente y dejar reposar entre 24 y 48 horas para que el azúcar absorba el aroma.
Luego se puede abrir el frasco para aromatizar el ambiente que más se desee.