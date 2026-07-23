Poner azúcar, romero y canela dentro de un frasco es una combinación cada vez más popular por quienes prefieren las alternativas naturales para perfumar su hogar de forma práctica y económica.

Esta combinación aprovecha el intenso aroma especiado de la canela y el romero y las propiedades del azúcar para absorber y conservar los aromas, lo que permite que la mezcla mantenga su fragancia por más tiempo.

Para qué sirve poner azúcar con romero y canela en un frasco

Colocar estos tres ingredientes en un frasco es un truco sencillo de implementar para perfumar los diferentes ambientes de manera casera.

Cuando el romero y la canela se colocan en un recipiente con azúcar, el olor puede liberarse lentamente y perfumar espacios como la cocina o el comedor.

En ese sentido, puede utilizarse, por ejemplo, para colocar el frasco abierto o pequeñas porciones de la mezcla en bolsitas dentro de cajones o muebles para mantener el buen aroma.

El romero y la canela pueden usarse para perfumar los ambientes. Fuente: shutterstock

Cómo se prepara la mezcla casera de azúcar, romero y canela

El procedimiento es simple y solo requiere pocos pasos, que son

Colocar 1 taza de azúcar en un frasco limpio y seco.

Agregar una rama de romero fresco o seco .

Incorporar 1 o 2 ramas de canela o una pequeña cantidad de canela en trozos.

Mezclar ligeramente o agitar el frasco.

Cerrar el recipiente y dejar reposar entre 24 y 48 horas para que el azúcar absorba el aroma.

Luego se puede abrir el frasco para aromatizar el ambiente que más se desee.