Rusia refuerza su presencia militar más allá de sus fronteras mediante una instalación fundamental que transforma su capacidad de proyección a nivel global. En una de las regiones más sensibles del mundo, el país sostiene una base estratégica que le posibilita operar de manera directa sobre rutas marítimas y zonas de conflicto.

Este desarrollo militar denota la intención estratégica de Rusia de consolidar su influencia en áreas críticas y de incrementar su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en el ámbito internacional.

La instalación militar rusa en el extranjero considerada la más amenazante a nivel global

Se refiere a la Base Naval de Tartús, situada en Siria, reconocida como el punto de apoyo más crucial de Rusia más allá del ámbito de la antigua Unión Soviética. Esta base de Tartús proporciona a Rusia su único acceso directo y continuo al mar Mediterráneo. Desde esta ubicación, es capaz de:

Desplegar acciones navales en el Mediterráneo Oriental

Proyectar influencia hacia África y Medio Oriente

Asegurar rutas marítimas estratégicas

Fuente: europapress.

Es un elemento fundamental para su visibilidad más allá de Europa del Este.

Aumenta la inquietud ante la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial

Más allá de su tamaño, la importancia de Tartús radica en su ubicación en una región de alta tensión geopolítica. Medio Oriente concentra:

Conflictos activos

Intereses energéticos globales

Presencia de múltiples potencias

Esto establece a la base como un punto estratégico, aunque susceptible a escaladas potenciales.

Rusia pretende establecerse como la nación dominante en el ámbito global

La base de Tartús proporciona a Rusia: