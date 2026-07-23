Qué significa la señal de tránsito amarilla que tiene forma de rombo con la palabra DIP en el medio.

Los conductores que circulan por Estados Unidos pueden encontrarse con una señal amarilla en forma de rombo que lleva escrita la palabra “DIP” en letras negras. Aunque el término puede generar confusión entre turistas o personas que no dominan el inglés, se trata de una advertencia importante sobre el estado de la carretera.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con la palabra DIP en el medio

La señal indica que más adelante existe una depresión, hundimiento o bajada pronunciada en el perfil de la calzada. Por ese motivo, el conductor debe reducir la velocidad y atravesar la zona con precaución para evitar perder el control, golpear la parte inferior del vehículo o dañar los neumáticos y la suspensión.

La señal oficial, identificada en Estados Unidos como W8-2, se utiliza para advertir sobre una bajada marcada en el perfil del camino. El Manual sobre Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito de la Administración Federal de Carreteras establece que las señales BUMP y DIP se emplean para advertir, respectivamente, sobre una elevación o una depresión pronunciada en la carretera.

La señal amarilla con la palabra “DIP” advierte que existe una depresión o bajada pronunciada en la calzada. Fuente: El Cronista.

Por qué es importante y qué deben hacer los conductores al verla

Al observar una señal DIP, el conductor debe disminuir progresivamente la velocidad antes de llegar al hundimiento. Las principales recomendaciones son:

Soltar el acelerador de manera anticipada

Evitar frenar bruscamente dentro de la depresión

Mantener ambas manos sobre el volante

Aumentar la distancia respecto del vehículo que circula adelante

Evitar adelantamientos o maniobras repentinas

Prestar atención a motociclistas, bicicletas y vehículos bajos

La señal puede estar acompañada por una placa con una velocidad recomendada, especialmente cuando la depresión resulta difícil de atravesar a la velocidad habitual de la carretera. El manual federal contempla expresamente la posibilidad de complementar las señales BUMP y DIP con una placa de velocidad aconsejada.