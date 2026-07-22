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América Latina sumó una de las obras de infraestructura más ambiciosas de los últimos años. Se trata de un puente colosal que transformó la conexión terrestre entre importantes regiones de Paraguay, que reduce los tiempos de viaje y fortalece el comercio.
Con una longitud superior a los 7 kilómetros y un moderno sistema de cableado, impulsa el desarrollo regional y la integración entre territorios que durante décadas permanecieron separados.
Uno de los puentes más largos de América Latina ya conecta regiones clave
El Puente Héroes del Chaco fue inaugurado oficialmente en marzo de 2024, en una ceremonia encabezada por el presidente Santiago Peña, junto a autoridades nacionales y miles de ciudadanos.
La megaobra cuenta con 7,4 kilómetros de longitud y un tramo atirantado de 603 metros, sostenido por un sistema de cableado de última generación preparado para soportar condiciones extremas y garantizar una conexión segura durante décadas.
La obra forma parte de un proyecto estratégico de infraestructura
Durante la inauguración, el mandatario destacó que esta infraestructura representa un paso decisivo hacia el crecimiento económico y una mayor integración territorial, al facilitar la conexión entre regiones que durante décadas permanecieron aisladas.
Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, recordó que el proyecto comenzó a planificarse en 2013 como parte del Plan Maestro de Transporte y Logística y aseguró que la obra es resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo del país.
¿Por qué esta obra es tan importante?
La construcción del puente permitirá:
- Reducir considerablemente los tiempos de viaje.
- Impulsar el comercio entre distintas regiones.
- Mejorar la conectividad del Chaco paraguayo.
- Favorecer la integración territorial y el desarrollo económico.
- Facilitar el transporte de personas y mercancías.
Gracias a estas mejoras, la infraestructura se perfila como uno de los proyectos más relevantes para la logística y el crecimiento de Paraguay en los próximos años.
Las megaobras que están transformando América Latina
Además del Puente Héroes del Chaco, la región desarrolla otras construcciones de enorme magnitud:
- Puente Héroes del Chaco (Paraguay): inaugurado en 2024, con 7,4 kilómetros de longitud y un tramo atirantado de 603 metros.
- Puente Chacao (Chile): actualmente en construcción, unirá la isla de Chiloé con el continente y será uno de los puentes colgantes más largos del hemisferio sur.
- Metro de Bogotá (Colombia): primera línea del sistema ferroviario de la capital, con más de 24 kilómetros de recorrido.
- Puente Salvador-Itaparica (Brasil): proyecto de más de 12 kilómetros que conectará la Bahía de Todos los Santos con la isla de Itaparica.
- Túnel de La Línea (Colombia): con 8,65 kilómetros, es el túnel carretero más largo de América del Sur.
- Represas Kirchner-Cepernic (Argentina): complejo hidroeléctrico destinado a generar miles de megavatios de energía limpia.
- Senna Tower (Brasil): futuro rascacielos que busca convertirse en el edificio más alto de América Latina.
- Corredor Bioceánico (Brasil-Paraguay-Chile): red vial y ferroviaria que conectará el océano Atlántico con el Pacífico, fortaleciendo el comercio regional.