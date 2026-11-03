Fiscalía de 1er Turno de Fray Bentos está a cargo de la investigación por la muerte de tres integrantes del Ejército Nacional ocurrida durante un ejercicio nocturno de buzos tácticos en el río Uruguay, frente al muelle del Anglo.

Por ahora, el caso fue caratulado provisoriamente como “siniestro marítimo”, un rótulo temporal que podría cambiar a medida que se reúna y analice la prueba. Policía Científica y equipos forenses llevaron adelante las pericias médico-legales que forman parte de la investigación técnica sobre las causas de las muertes.

Las autoridades informaron que la pesquisa busca determinar si corresponde imputar delitos y, en su caso, a quiénes recae la eventual responsabilidad. Fuentes judiciales indicaron que, además de los informes periciales, las declaraciones de testigos y del personal presente durante el entrenamiento serán clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

En paralelo, el Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, recibió el informe de la investigación administrativa de urgencia que se ordenó tras el siniestro. Ese documento será elevado a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para que, si corresponde, adopte medidas disciplinarias o administrativas contra quienes resulten responsables.