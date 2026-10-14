Las personas que cumplen con los requisitos y presenten el Formulario 8839 pueden recibir el reembolso.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) contempla un beneficio fiscal para quienes adoptan a un niño y cumplen con las condiciones establecidas por el organismo. Para el año fiscal 2025, el crédito tributario por adopción alcanza un máximo de US$17,280 por hijo elegible, con una parte reembolsable de hasta US$5,000.

Los contribuyentes deben completar el Formulario 8839 y cumplir los requisitos relacionados con la adopción, los gastos que califican y sus ingresos, de acuerdo con las reglas del IRS.

Quienes reúnan las condiciones pueden reclamar el crédito en su declaración federal y, si les corresponde un reembolso, recibirlo mediante depósito directo en una cuenta bancaria.

¿Quiénes pueden acceder hasta US$5,000 del IRS en sus cuentas bancarias?

El IRS ofrece un crédito tributario para las personas que adoptan a un niño elegible y cumplen los requisitos fiscales. Recibir hasta US$5,000 depende de la elegibilidad, del crédito que corresponda y de otros factores de la declaración, como los pagos, otros créditos y posibles deudas tributarias.

Cabe destacar que el beneficio puede corresponder a adopciones nacionales e internacionales, incluidas las realizadas mediante sistemas públicos o privados de adopción.

El IRS permite reclamar una parte reembolsable del crédito de adopción. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista USA - EN

¿Qué requisitos deben cumplir las personas que presentan el Formulario 8839 para recibir el crédito tributario por adopción?

Para acceder al crédito, el contribuyente debe tener un hijo elegible y cumplir los límites de ingresos establecidos por el IRS. El menor debe tener menos de 18 años o ser física o mentalmente incapaz de cuidar de sí mismo, también, los gastos reclamados deben ser razonables, necesarios y estar relacionados con el proceso legal de adopción.

Para el año fiscal 2025, los límites de ingreso bruto ajustado modificado son:

US$259.190 o menos : el límite de ingresos no reduce el crédito.

Entre US$259.191 y US$299.189 : el crédito se reduce progresivamente.

US$299.190 o más: el crédito queda excluido por superar el límite de ingresos.

Entre los gastos pueden que pueden calificar se encuentran las tarifas de adopción, los honorarios de los abogados, los costos judiciales y los gastos de viaje relacionados con el proceso, incluidas las comidas y el alojamiento. No califican, entre otros, los gastos reembolsados por un empleador o pagados por determinados programas públicos, ni aquellos utilizados para reclamar otro beneficio fiscal.

En general, las personas casadas deben presentar una declaración conjunta para reclamar el crédito, aunque existen casos.

¿Cómo solicitar el reembolso de hasta US$5,000 del IRS mediante depósito en una cuenta bancaria?

Para reclamar el crédito, el contribuyente debe completar el Formulario 8839 (Qualified Adoption Expenses) y adjuntarlo en su declaración federal de impuestos. Dicho formulario permite calcular el crédito correspondiente según los gastos y las condiciones aplicables.

En este sentido, si corresponde un reembolso, el contribuyente puede indicar los datos de una cuenta bancaria para recibirlo mediante depósito directo, siempre y cuando el contribuyente haya presentado el formulario, cumpla con los requisitos y sea elegible para cobrar US$5,000.