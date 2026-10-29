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Cuando llega el momento de renovar un pasaporte americano, una de las opciones disponibles es hacerlo por correo, siempre y cuando el portador cumpla con todos los requisitos.

Si el trámite se efectúa por esta vía, es importante considerar que el pasaporte que se está queriendo renovar deberá ser enviado a las autoridades, quienes lo retendrán hasta completar la gestión y luego lo devolverán por separado en un sobre cerrado a domicilio.

Los pasaportes viejos serán invalidados para viajar internacionalmente, pero pueden conservarse por si en algún momento se necesitan como prueba de ciudadanía.

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Renovar la identificación internacional por correo: quiénes pueden hacerlo

Este trámite puede llevarse a cabo vía correo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • Se puede presentar el pasaporte más reciente junto con la solicitud
  • El ejemplar nunca fue reportado como perdido o robado
  • El pasaporte fue emitido dentro de los últimos 15 años
  • El ejemplar fue emitido a los 16 años o después y tenía 10 años de validez
  • El documento tiene el nombre actual o se puede brindar un certificado legal de cualquier cambio
  • El pasaporte no está severamente dañado
Los ejemplares dañados, emitidos hace más de 15 años o cuando el portador tenía menos de 16 no son elegibles para el trámite de renovación.
Los ejemplares dañados, emitidos hace más de 15 años o cuando el portador tenía menos de 16 no son elegibles para el trámite de renovación.KieferPix

Cuánto tiempo se retiene el pasaporte a renovar durante este trámite

Uno de los pasos indispensables para renovar por correo es la presentación del ejemplar anterior en físico. El servicio rutinario de procesamiento de pasaporte demora entre 4 y 6 semanas, aunque es posible pagar por uno acelerado.

A esto pueden sumarse 2 semanas más desde que se procesó hasta que se envía el nuevo ejemplar y, en este contexto, las autoridades especifican que el pasaporte anterior retenido puede llegar a domicilio hasta incluso 2 semanas después de que se haya recibido el nuevo ejemplar.

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Renovar la identificación internacional por correo: los pasos para realizar el trámite

Para llevar a cabo esta gestión, será necesario entonces:

  • Llenar el formulario en línea e imprimirlo a simple faz
  • Proporcionar el pasaporte más reciente junto con la solicitud
  • Si se está cambiando de nombre con respecto al pasaporte anterior, presentar documentos que acrediten esto legalmente
  • Proporcionar una foto tamaño pasaporte que cumpla con los requisitos. Debe estar engrampada al formulario y no puede doblarse
  • Pagar la tarifa de renovación
  • Enviar la solicitud con la documentación mediante Servicio Postal

Quienes quieran verificar el estado de su solicitud podrán hacerlo visitando este link.