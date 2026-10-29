El Cronista | Shutterstock y EFE.

Cuando se renueva por correo es necesario proporcionar el último ejemplar emitido.

Cuando llega el momento de renovar un pasaporte americano, una de las opciones disponibles es hacerlo por correo, siempre y cuando el portador cumpla con todos los requisitos.

Si el trámite se efectúa por esta vía, es importante considerar que el pasaporte que se está queriendo renovar deberá ser enviado a las autoridades, quienes lo retendrán hasta completar la gestión y luego lo devolverán por separado en un sobre cerrado a domicilio.

Los pasaportes viejos serán invalidados para viajar internacionalmente, pero pueden conservarse por si en algún momento se necesitan como prueba de ciudadanía.

Renovar la identificación internacional por correo: quiénes pueden hacerlo

Este trámite puede llevarse a cabo vía correo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Se puede presentar el pasaporte más reciente junto con la solicitud

El ejemplar nunca fue reportado como perdido o robado

El pasaporte fue emitido dentro de los últimos 15 años

El ejemplar fue emitido a los 16 años o después y tenía 10 años de validez

El documento tiene el nombre actual o se puede brindar un certificado legal de cualquier cambio

El pasaporte no está severamente dañado

Los ejemplares dañados, emitidos hace más de 15 años o cuando el portador tenía menos de 16 no son elegibles para el trámite de renovación. KieferPix

Cuánto tiempo se retiene el pasaporte a renovar durante este trámite

Uno de los pasos indispensables para renovar por correo es la presentación del ejemplar anterior en físico. El servicio rutinario de procesamiento de pasaporte demora entre 4 y 6 semanas, aunque es posible pagar por uno acelerado.

A esto pueden sumarse 2 semanas más desde que se procesó hasta que se envía el nuevo ejemplar y, en este contexto, las autoridades especifican que el pasaporte anterior retenido puede llegar a domicilio hasta incluso 2 semanas después de que se haya recibido el nuevo ejemplar.

Renovar la identificación internacional por correo: los pasos para realizar el trámite

Para llevar a cabo esta gestión, será necesario entonces:

Llenar el formulario en línea e imprimirlo a simple faz

Proporcionar el pasaporte más reciente junto con la solicitud

Si se está cambiando de nombre con respecto al pasaporte anterior, presentar documentos que acrediten esto legalmente

Proporcionar una foto tamaño pasaporte que cumpla con los requisitos. Debe estar engrampada al formulario y no puede doblarse

Pagar la tarifa de renovación

Enviar la solicitud con la documentación mediante Servicio Postal

Quienes quieran verificar el estado de su solicitud podrán hacerlo visitando este link.