Según establece el Departamento de Estado, para renovar el pasaporte se deben cumplir con requisitos.

El pasaporte estadounidense es un documento de validez internacional y todos los que tengan uno deben procurar mantenerlo vigente cada vez que tengan que viajar. No obstante, este objetivo no requiere la misma gestión para todos, ya que algunos ciudadanos no pueden acceder a la renovación.

Según establece el Departamento de Estado, para renovar el pasaporte se deben cumplir con requisitos, entre los que no solamente se incluye presentar el anterior documento en buen estado, sino también que no haya sido emitido cuando el titular era menor de 16 años.

Mantener el pasaporte vigente: ¿Quiénes pueden acceder a la renovación?

Podrán renovar el pasaporte estadounidense todas las personas que cumplan con los requisitos que establece el Departamento de Estado. Para acceder al trámite a través del Formulario DS-82, ya sea por correo o a través de la web, deberán:

Tener un pasaporte de validez completa (por 10 años).

Que el pasaporte haya sido emitido cuando eran mayores de 16 años.

Que haya sido emitido hace menos de 15 años.

Que siga vigente o que solo tenga 5 años desde su vencimiento.

¿Cómo renovar el pasaporte?

Para acceder a este trámite existen dos modalidades:

Renovación en línea

Se realiza a través del portal oficial del Departamento de Estado :

Completar la solicitud en línea. Cargar una fotografía que cumpla con las normas oficiales. Pagar la tarifa correspondiente con tarjeta de crédito o débito. Esperar el procesamiento y recibir el nuevo pasaporte por correo.

Renovación por correo

Completar el Formulario DS-82. Adjuntar el pasaporte más reciente. Incluir una fotografía para pasaporte. Pagar las tarifas correspondientes. Enviar toda la documentación a la dirección indicada por el Departamento de Estado .

Podrán renovar el pasaporte estadounidense todas las personas que cumplan con los requisitos que establece el Departamento de Estado. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Solicitar un nuevo pasaporte: ¿Qué formulario deben presentar en cada caso?

Dependiendo de la situación de cada solicitante, el formulario que deben presentar para el trámite puede variar:

Para quienes tengan que renovar el pasaporte, deben presentar el Formulario DS-82 a través de la web o por correo.

Quienes tengan que solicitar uno nuevo, deben presentar el Formulario DS-11:

Quienes lo tramitan por primera vez. Quienes recibieron su último pasaporte cuando eran menores de 16 años. Quienes tienen un pasaporte emitido hace más de 15 años. Quienes perdieron, les robaron o tienen un pasaporte gravemente dañado. Todos los menores de 16 .



Paso a paso: solicitar un nuevo pasaporte