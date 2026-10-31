El Gobierno establece un procedimiento para denunciar la pérdida o el robo de un pasaporte estadounidense.

El pasaporte estadounidense es uno de los documentos más importantes para los ciudadanos que necesitan viajar al extranjero, ya que permite acreditar su identidad y nacionalidad ante las autoridades migratorias.

Sin embargo, perderlo o sufrir un robo puede generar complicaciones, especialmente cuando el titular se encuentra fuera de Estados Unidos. Por este motivo, el Departamento de Estado establece una serie de procedimientos para denunciar lo sucedidoy solicitar un nuevo documento.

¿Qué se debe hacer cuando se pierde el pasaporte?

De acuerdo con el Departamento de Estado, los ciudadanos estadounidenses que pierdan su pasaporte o sean víctimas de un robo deben informar lo sucedido ante el organismo lo antes posible.

Existen tres formas de realizar la denuncia:

Por internet: completar el formulario DS-64 a través del sitio oficial del Departamento de Estado.

Por teléfono: comunicarse al 1-877-487-2778.

Por correo postal: completar el formulario DS-64 y enviarlo a la dirección indicada por las autoridades.

A través de este procedimiento, se permite invalidar el documento extraviado para evitar que pueda ser utilizado posteriormente.

¿Qué sucede con el pasaporte después de hacer la denuncia?

Una vez que el Departamento de Estado recibe y procesa la denuncia, el pasaporte queda invalidado y ya no puede utilizarse para viajar.

Esto significa que, incluso si el titular encuentra posteriormente el documento, no podrá volver a utilizarlo ni solicitar su reactivación.

¿Cómo se debe reemplazar un pasaporte perdido en Estados Unidos?

Denunciar la pérdida o el robo no implica recibir automáticamente un nuevo pasaporte, y para obtener un reemplazo se debe realizar un trámite adicional.

Si se perdió dentro del país se deben seguir los siguientes pasos:

1. Completar el formulario DS-11 de solicitud de pasaporte.

2. Presentar documentación que acredite su ciudadanía estadounidense e identidad.

3. Entregar una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales.

4. Abonar las tarifas correspondientes.

5. Presentar la solicitud en un centro autorizado de aceptación de pasaportes o, cuando corresponda, en una agencia de pasaportes.

Denunciar la pérdida o el robo no implica recibir automáticamente un nuevo pasaporte, y para obtener un reemplazo se debe realizar un trámite adicional. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hacer si se pierde el pasaporte en el extranjero?

Los ciudadanos estadounidenses que pierdan su pasaporte mientras se encuentran fuera del país deberán comunicarse con la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano.

Las autoridades consulares podrán indicarles qué documentos presentar y cómo solicitar un reemplazo.

En situaciones de urgencia, como cuando el ciudadano necesita regresar a Estados Unidos y no dispone del tiempo suficiente para tramitar un pasaporte regular, el consulado puede emitir un pasaporte de emergencia de validez limitada, que le permitirá volver al país rápidamente. Este debe ser reemplazado en cuanto sea posible.