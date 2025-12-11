Estados Unidos aceptará el ingreso si se presenta la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

La visa americana es un documento esencial para aquellos que desean visitar Estados Unidos como turistas. A excepción de los ciudadanos de países que gozan de privilegios específicos que les eximen de este trámite, las autoridades estadounidenses exigirán la visa para permitir el ingreso al país, donde se llevará a cabo la inspección correspondiente en el puerto de entrada.

En este contexto, los mexicanos que cumplan con los requisitos para esta categoría podrían solicitar un permiso alternativo que les permita ingresar a EE.UU. sin necesidad de una visa. Dependiendo de su modalidad de viaje, también podrían evitar la presentación de un pasaporte: se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Un nuevo documento permite ingresar legalmente a Estados Unidos sin necesidad de visa ni pasaporte

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha indicado que esta tarjeta incorpora tecnología avanzada, lo que facilita a las autoridades el proceso de verificación de identidad del portador.

Este documento puede ser presentado como único válido para viajar únicamente cuando el cruce se efectúa por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México a Estados Unidos, permitiendo el traslado por motivos de turismo o negocios durante un máximo de 30 días y de manera restringida.

El documento tiene una validez de hasta 10 años, durante los cuales permite realizar múltiples viajes.

Esta tarjeta permite el ingreso a ciertos ciudadanos, sin necesidad de visa. Fuente: narrativas-spin-us

Guía esencial para el ingreso legal a Estados Unidos sin pasaporte

Los individuos que posean un BCC y accedan por vía terrestre o marítima, conforme a las modalidades previamente mencionadas, únicamente podrán acceder a la “zona fronteriza”, la cual se encuentra delimitada de la siguiente manera:

California : menos de 40 km de la frontera

: menos de 40 km de la frontera Arizona : menos de 120 km de la frontera

: menos de 120 km de la frontera Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte Texas : menos de 40 km de la frontera

Consecuencias de que un extranjero presente este documento junto a su pasaporte

La BCC, aunque puede ser utilizada de manera independiente para ciertos viajes breves, adquiere una relevancia adicional cuando se presenta junto a un pasaporte válido. En este contexto, cumple la misma función que una visa de tipo B, siendo aceptada para el ingreso a cualquier parte del país, independientemente del medio de transporte elegido para el viaje.

Requisitos para tramitar el documento que permite la entrada legal a Estados Unidos

Para la gestión de este documento, es fundamental cumplir con los requisitos básicos que se detallan a continuación.

El trámite debe realizarse en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más cercano al solicitante, donde las autoridades proporcionarán las instrucciones pertinentes.