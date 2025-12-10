A fines de septiembre de este año Donald Trump anunció que los solicitantes de la visa americana H-1B, esencial para trabajadores del sector tecnológico y de la ingeniería deben pagar 100,000 dólares al momento de presentar su petición, entre otros requisitos asociados con este trámite.

En línea con las nuevas políticas exigentes para obtener este documento migratorio, ahora el Departamento de Estado anunció que se revisará la actividad en línea de todos los solicitantes y de sus dependientes.

La nueva prueba obligatoria que hay que pasar para tramitar la visa americana

Esta medida, que ya estaba vigente para quienes solicitaban visa de estudiantes y de turismo, desde mediados de diciembre se también aplicará entonces para profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas, particularmente del área STEM.

Las autoridades ahora revisarán la actividad en línea de los solicitantes de este tipo de visado. Fuente: archivo.

La instrucción de las autoridades para todos los solicitantes de este tipo de documento y sus dependientes (H-4) es “ajustar la configuración de privacidad de todos sus perfiles de redes sociales a ‘públicos’”.

“Realizamos una evaluación exhaustiva de todos los solicitantes de visado”, detallan las autoridades, afirmando que este proceso permitirá identificar a quienes resulten inadmisibles para obtener este documento.

Otros cambios que aplican para la tramitación de esta visa americana

Además de la nueva revisión de la actividad en línea, vigente desde el 15 de diciembre , los principales puntos establecidos recientemente por la Administración Trump para tramitar estos documentos son

Nuevo pago obligatorio: 100.000 dólares por cada solicitud presentada.

Duración inicial: regirá durante 12 meses, con opción de extenderse.

Restricción de entrada: no se permitirá el ingreso a EE.UU. sin corroborar el pago previamente.

Revisión salarial: el Departamento de Trabajo actualizará los sueldos mínimos exigidos a empleadores.

Estas modificaciones entraron en vigor el pasado 21 de septiembre.