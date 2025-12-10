El Gobierno de Estados Unidos busca establecer nuevos cambios en la edad de jubilación. El objetivo de la medida es que los trabajadores comprendan con claridad cómo la edad en que solicitan el retiro determina el monto de su cheque mensual.

La propuesta de Ley de Claridad sobre la Edad de Reclamación avanza en el Congreso y ya cuenta con respaldo bipartidista. Los legisladores buscan reemplazar términos técnicos que generan confusión y, al mismo tiempo, brindar herramientas para que las personas puedan aumentar sus pagos.

Todos los cambios propone la nueva edad de jubilación en Estados Unidos

El proyecto no sube ni baja la edad de jubilación , pero sí renombra las tres etapas clave para solicitar los beneficios del Seguro Social con términos más claros y fáciles de entender:

62 años - Edad mínima de beneficio : jubilación anticipada con recorte permanente.

66-67 años - Edad estándar de beneficio : corresponde al 100% del cálculo.

70 años - Edad máxima de beneficio: permite cobrar el pago mensual más alto disponible.

Con esta modificación, los legisladores buscan que los beneficiarios comprendan de inmediato cuál es la consecuencia de jubilarse antes, en la edad estándar o al máximo. De esta forma, el cheque mensual dependerá de una decisión informada y consciente.

El truco clave para aumentar tu cheque mensual de jubilación en Estados Unidos

Hoy en día, jubilarse a los 62 años significa acceder al beneficio mínimo , mientras que esperar hasta los 70 permite recibir hasta un 24% más en el cheque mensual. Este aumento sucede porque cada año que se retrasa la jubilación después de la edad estándar, el beneficio crece en un 8%.