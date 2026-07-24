En la sesión de apertura de este viernes, 24 de julio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.17% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina registró un cambio de 87.46% y en el último año acumuló una variación de 103.77%, evidenciando una evolución marcada y de alta volatilidad.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que fue de 3.58%, es menor que la volatilidad anual de 6.03%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor. La moneda ha estado recuperando terreno, beneficiándose de un entorno económico favorable.

En contraste, en los días previos, si analizamos un dato de -1 igual a -1, se observó una tendencia a la baja, lo que sugiere que la Libra enfrentaba presión. Sin embargo, la reciente recuperación sugiere una posible estabilización en su valor.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.