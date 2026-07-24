La cotizacióndel Euro este viernes 24 de julio en Estados Unidos es de 0.88 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.11% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro subió un 27.43% y en el último año acumuló un 271.63%, mostrando una evolución claramente alcista.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 1.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.60%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos