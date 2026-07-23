La red de transporte de Nueva York continúa ampliándose con un proyecto ferroviario.

La red de transporte de Nueva York continúa ampliándose con un proyecto ferroviario que promete cambiar la forma en que miles de personas se trasladan cada día.

La iniciativa contempla la incorporación de nuevas estaciones de Metro-North para mejorar la conexión entre el este del Bronx y Manhattan , además de ofrecer un acceso más rápido a otros destinos.

La obra permitirá reducir considerablemente los tiempos de viaje y ampliar las opciones de transporte público.

Cuándo se inaugura la nueva estación de tren en Nueva York

La nueva estación forma parte del proyecto Penn Station Access de la red Metro-North. Aunque las obras continúan, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) tiene previsto que el servicio comience durante el 2027.

Se prevé la apertura de cuatro estaciones:

Co-op City

Morris Park

Parkchester/Van Nest

Hunts Point

Cómo esperan que mejore el transporte

La MTA espera que la ampliación transforme la movilidad en el este del Bronx al ofrecer un servicio ferroviario directo hacia Penn Station, en Manhatatan, sin depender únicamente del metro o de los autobuses.

Entre las principales mejoras previstas se encuentran:

Reducción de los tiempos de viaje de hasta 50 minutos para muchos pasajeros.

Conexión directa entre el este del Bronx, Manhattan, Westchester y Connecticut.

Mayor confiabilidad del sistema al incorporar una nueva alternativa ferroviaria.

Mejor acceso a empleos, centros educativos y servicios para comunidades con menor oferta de transporte público.

La MTA espera que la ampliación transforme la movilidad en el este del Bronx al ofrecer un servicio ferroviario directo hacia Penn Station. Chat GPT

Quiénes se beneficiarán de esta nueva estación de tren

Los principales beneficiados serán quienes viven cerca de las futuras estaciones de:

Co-op City

Morris Park

Parkchester/Van Nest

Hunts Point