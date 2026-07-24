El bicarbonato de sodio es uno de los productos más usados en los trucos de limpieza del hogar debido a su versatilidad.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más usados en los trucos de limpieza del hogar debido a su versatilidad y a que puede ayudar a desprender suciedad y neutralizar malos olores.

Cuando se mezcla bicarbonato de sodio con agua caliente, se forma una solución que muchas personas usan para facilitar la limpieza de distintas superficies.

Mezclar bicarbonato de sodio con agua caliente: para qué sirve

Mezclar bicarbonato de sodio con agua caliente es un truco de limpieza muy usado para ayudar a remover grasa, suciedad adherida y algunos malos olores en distintos sectores del hogar. Sirve en desagües, piletas de cocina, recipientes con manchas y utensilios que acumulan residuos con el uso diario.

En este sentido, el agua caliente ayuda a aflojar la suciedad y la grasa, mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave y contribuye a neutralizar los malos olores.

Este truco casero se hizo viral en las redes sociales. Archivo

Cómo usar la mezcla de bicarbonato de sodio y agua caliente

Para preparar esta solución se necesitan dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua caliente (no hirviendo). Se deben mezclar hasta que el polvo se disuelva bien y luego se puede:

Verter la mezcla en el desagüe de la cocina o del baño y dejar actuar durante entre 15 y 30 minutos antes de enjuagar con más agua caliente.

Aplicarla sobre recipientes o utensilios con manchas y dejarla actuar unos minutos antes de frotar con una esponja.

Usarla para ayudar a desprender suciedad en superficies compatibles como acero inoxidable o cerámica, aplicándola con un paño o una esponja suave y enjuagando al finalizar.

Por qué recomiendan mezclar bicarbonato de sodio con agua caliente

Muchas personas recomiendan esta preparación porque requiere un solo ingrediente que es económico y fácil de conseguir. Utilizada de forma periódica, puede ayudar a mantener limpios algunos sectores de la casa y reducir malos olores.