En la apertura de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.04 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.19%.

En la última semana, el peso dominicano retrocedió -0.34% y en el último año acumula una caída de -6.74%, lo que refleja una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 6.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.38%.

Hoy, la cotización de la moneda Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 que es positivo. Esto sugiere que el valor del Peso dominicano se ha incrementado en comparación con sus fluctuaciones recientes.

En contraste, la estabilidad de la cotización de los días previos permite concluir que el mercado ha mantenido un comportamiento sólido. Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos