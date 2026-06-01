Como parte de los esfuerzos por luchar contra los roedores, desde hoy 1 de junio todas las propiedades residenciales pequeñas de Nueva York deben cambiar la manera en la que desechan sus residuos.

La normativa indica que desde hoy todas las propiedades de una a nueve unidades deben utilizar únicamente un contenedor oficial de Nueva York, que puede conseguirse a través de minoristas designados.

Basura en Nueva York: qué dice la nueva normativa

Desde noviembre 2024, comenzó a exigirse a todos los edificios pequeños que coloquen la basura de manera obligatoria en contenedores rígidos, de 55 galones o menos y que tengan tapas seguras.

Esta medida se mantuvo válida durante todo el período de transición, que acaba de finalizar. Ahora, edificios chicos, agencias municipales, oficinas profesionales y demás lugares residenciales pequeños deben cumplir desechar sus residuos en un contenedor oficial de Nueva York.

Ahora todos los desechos deben colocarse en un bote de basura oficial de Nueva York.

Estos cubículos cuentan con tapas de cierre reforzado y ruedas, para que su traslado sea sencillo y deben ser colocados en la acera después de las 20 h el día anterior al de recogida.

Alerta en Nueva York: estas serán las multas por no cumplir con las nuevas reglas

Las multas que se aplicarán por violar esta normativa aumentarán de manera significativa con cada reincidencia que se tenga dentro de 12 meses.

En este caso, la primera infracción supondrá una sanción de 50 dólares, que puede duplicarse a 100 o triplicarse a 200 y así sucesivamente.

Por el momento, los edificios que tengan 10 unidades o más no están sujetos a la nueva normativa.