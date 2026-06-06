La Gobernación de Nueva York de la gobernadora, Kathy Hochul, sosteniendo el documento firmado del presupuesto estatal este jueves, en Albany.

En esta noticia Las principales medidas económicas y sociales incluidas en el plan fiscal

El jueves 28 de mayo, la gobernadora Kathy Hochul firmó su Presupuesto para el Año Fiscal 2027, que según la propuesta, hará que Nueva York sea más asequible y seguro para sus residentes, a la vez que amplía las oportunidades para todos.

Dentro del presupuesto se implementaron medidas de gran alcance que se proponen reducir el gasto de los residentes. Desde encaminar al estado hacia la atención infantil universal hasta reducir los costos de los servicios públicos y entregas cheques de reembolsos energético.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul firmó el presupuesto del estado, de 269.000 millones de dólares. Fuente: Gobernación de Nueva York Mike Groll

Las principales medidas económicas y sociales incluidas en el plan fiscal

“Cada propuesta incluida en este Presupuesto representó una lucha por los neoyorquinos y su futuro" afirmó la gobernadora Hochul.

Salud: el área que más recursos consume dentro del presupuesto estatal

La salud continúa siendo la principal área de gasto del estado de Nueva York. Para el año fiscal 2027, el presupuesto proyecta un desembolso de USD 38.167 millones para Medicaid, frente a los USD 34.273 millones del ejercicio anterior. Esto representa un incremento de USD 3.894 millones, equivalente al 11,4%, el aumento más importante entre las grandes partidas del gasto estatal.

El crecimiento del programa responde a varios factores simultáneos. El gobierno identifica entre ellos el aumento de los costos médicos, el encarecimiento de medicamentos, la expansión de beneficios aprobada durante los últimos años y el crecimiento de la demanda de servicios de atención de largo plazo para adultos mayores.

Actualmente más de 6,8 millones de residentes reciben cobertura a través de Medicaid. Si se suman otros programas públicos como Child Health Plus y Essential Plan, la cifra alcanza los 9,1 millones de personas, convirtiendo a Nueva York en el estado con la mayor proporción de habitantes cubiertos mediante seguros médicos públicos.

El presupuesto señala además que Nueva York ofrece uno de los sistemas de cobertura más amplios del país. El gasto estatal por beneficiario alcanza los USD 4.755 anuales, muy por encima del promedio nacional de USD 2.657 y también superior al del segundo estado con mayor gasto per cápita, Kentucky.

La administración Hochul considera que la salud seguirá siendo una de las áreas más sensibles frente a posibles recortes federales. Por ese motivo, el presupuesto preserva recursos para garantizar la continuidad de la cobertura y evitar reducciones en servicios esenciales para millones de neoyorquinos.

Educación: una inversión récord que supera los USD 39.000 millones

La educación vuelve a ubicarse entre las máximas prioridades presupuestarias del estado. Para el ciclo escolar 2026-2027, Nueva York destinará USD 39.253 millones a ayuda escolar, un incremento de USD 1.627 millones respecto del año anterior.

La mayor parte de estos recursos corresponde a la Foundation Aid, el principal mecanismo de financiamiento de las escuelas públicas. El presupuesto incorpora un aumento de USD 779 millones para esta partida y mantiene el compromiso asumido por la administración estatal de sostener la financiación plena de la fórmula.

Nueva York continúa liderando el ranking nacional de gasto educativo por alumno. Según los datos incluidos en el presupuesto, durante 2023 el estado invirtió USD 30.012 por estudiante, más de un 80% por encima del promedio nacional de USD 16.526.

Seguridad pública: más recursos para prevención, tecnología y respuesta ante emergencias

La seguridad pública es una de las prioridades destacadas del presupuesto FY2027. Además de las inversiones operativas anunciadas previamente por la administración Hochul, el plan financiero incorpora nuevas partidas destinadas a fortalecer la infraestructura de seguridad, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y ampliar programas de prevención del delito.

Entre las inversiones más importantes figura una asignación de USD 150 millones para completar el nuevo Centro Estatal de Operaciones de Emergencia. Esta instalación funcionará como el principal centro de coordinación ante catástrofes naturales, emergencias de gran escala y situaciones que requieran intervención conjunta de múltiples organismos públicos.

El presupuesto también contempla USD 50 millones para la incorporación de nuevas tecnologías policiales. Los fondos permitirán modernizar equipamiento, fortalecer capacidades de investigación y ampliar herramientas utilizadas por las fuerzas de seguridad estatales y locales.

Otra partida relevante destina USD 35 millones al programa Securing Communities Against Hate Crimes. Esta iniciativa financia medidas de protección para organizaciones religiosas, instituciones educativas, centros comunitarios y otras entidades consideradas potenciales objetivos de delitos motivados por odio o discriminación.

El gobierno también reservó USD 10 millones para reforzar la seguridad de centros de salud reproductiva. Los recursos podrán utilizarse para mejoras edilicias, sistemas de vigilancia y otras medidas destinadas a proteger instalaciones médicas frente a amenazas o actos de violencia.

Según la administración estatal, estas inversiones forman parte de una estrategia más amplia que combina prevención, modernización tecnológica y fortalecimiento institucional para responder a los desafíos de seguridad que enfrenta el estado.

Según la administración estatal, estas inversiones forman parte de una estrategia más amplia que combina prevención, modernización tecnológica y fortalecimiento institucional para responder a los desafíos de seguridad que enfrenta el estado.

Medio ambiente, agua y resiliencia climática

La protección ambiental ocupa un lugar importante dentro del programa de inversiones de capital para los próximos años. El presupuesto establece un compromiso de USD 3.750 millones durante cinco años para proyectos de infraestructura hídrica, equivalentes a USD 750 millones anuales.

Estos recursos estarán destinados a modernizar sistemas de agua potable, renovar redes de distribución, mejorar instalaciones de tratamiento de aguas residuales y financiar obras necesarias para cumplir estándares ambientales cada vez más exigentes.

La administración Hochul sostiene que muchas comunidades enfrentan desafíos vinculados al envejecimiento de la infraestructura hídrica, por lo que considera prioritario acelerar las inversiones destinadas a garantizar servicios seguros y confiables.

El presupuesto también mantiene el mayor nivel de financiación de la historia para el Environmental Protection Fund. El programa contará con USD 2.100 millones distribuidos durante cinco años, equivalentes a USD 425 millones anuales para proyectos ambientales en todo el estado.

Los fondos permitirán financiar conservación de espacios naturales, restauración de ecosistemas, programas de calidad del agua, protección costera, resiliencia climática y mejoras en parques e instalaciones recreativas.

Energía y asequibilidad: reducir costos para los hogares

La asequibilidad fue uno de los conceptos más repetidos por la administración Hochul durante la presentación del presupuesto. En materia energética, el gobierno busca reducir la presión que las facturas de servicios públicos ejercen sobre millones de hogares.

Una de las medidas más visibles es el programa POWER, que contempla pagos directos para contribuyentes elegibles. Las parejas con ingresos de hasta USD 150.000 recibirán USD 200, mientras que aquellas con ingresos entre USD 150.000 y USD 300.000 obtendrán USD 150.

El presupuesto también incorpora medidas regulatorias orientadas a reforzar la supervisión sobre compañías de servicios públicos y mejorar la protección de los consumidores frente a incrementos considerados excesivos en los costos energéticos.

La administración sostiene que la energía representa una de las principales preocupaciones económicas para las familias, especialmente después de los aumentos registrados en distintos servicios durante los últimos años.

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia de alivio económico que incluye créditos fiscales, programas de asistencia para familias trabajadoras y apoyo a sectores particularmente afectados por el aumento del costo de vida.

Según el gobierno estatal, el objetivo es que los beneficios lleguen tanto a hogares de ingresos medios como a familias vulnerables que destinan una proporción significativa de sus ingresos al pago de servicios esenciales.

Protección para inmigrantes y consumidores

El presupuesto incorpora diversas medidas destinadas a proteger a poblaciones consideradas especialmente vulnerables, entre ellas las comunidades inmigrantes y los consumidores frente a prácticas abusivas o discriminatorias.

En materia migratoria, el gobierno reafirma el acceso a servicios esenciales como educación, atención médica, asistencia comunitaria y programas sociales financiados por el estado. La administración sostiene que estas políticas buscan garantizar que los residentes puedan acceder a servicios básicos independientemente de su situación migratoria.

El plan financiero también mantiene restricciones sobre el intercambio de determinados datos personales con autoridades federales, salvo en los casos previstos por la legislación vigente. Estas disposiciones forman parte de la política estatal de protección de comunidades inmigrantes.

En el ámbito de defensa del consumidor, el presupuesto endurece las medidas contra el fraude en seguros y amplía las facultades regulatorias para supervisar a las compañías aseguradoras que operan en el estado.

Una de las reformas más relevantes limita el uso de determinados factores personales para fijar tarifas de seguros sin autorización previa del Departamento de Servicios Financieros.

Según la administración Hochul, estas medidas buscan aumentar la transparencia del mercado asegurador, reducir prácticas discriminatorias y proteger a los consumidores frente a aumentos injustificados de costos.

Vivienda: acelerar la construcción y combatir la crisis habitacional

La vivienda es uno de los ejes centrales del presupuesto FY2027 debido al fuerte aumento de los alquileres y los precios de compra registrados durante los últimos años. La administración Hochul sostiene que la falta de oferta habitacional se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el costo de vida en Nueva York.

El presupuesto financia el último tramo del plan habitacional estatal de USD 25.000 millones destinado a crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en todo el estado. Dentro de esa meta se incluyen 10.000 unidades con servicios de apoyo para personas vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad y residentes que enfrentan situaciones de inestabilidad habitacional.

Según los datos oficiales, ya se han creado o preservado más de 70.000 viviendas desde la puesta en marcha del programa, por lo que el gobierno considera que se encuentra encaminado a alcanzar la meta fijada originalmente.

Además, se destinan USD 250 millones para acelerar nuevos desarrollos residenciales mediante incentivos a la construcción y reducción de obstáculos regulatorios. El objetivo es aumentar la velocidad con la que los proyectos habitacionales llegan al mercado.

Otra de las apuestas es la innovación tecnológica aplicada a la construcción. Para ello se asignan USD 100 millones destinados a impulsar sistemas de construcción modular y otros métodos que permitan reducir costos y tiempos de obra.

El presupuesto también contempla USD 1.000 millones para el programa City of Yes for Housing Opportunity, una iniciativa que busca facilitar el desarrollo de nuevas viviendas mediante reformas urbanísticas y cambios de zonificación que permitan aumentar la densidad residencial en determinadas áreas.

Hochul anunció una inversión estatal de más de 11 millones de dólares para mantener la asistencia alimentaria en funcionamiento y evitar que millones de neoyorquinos queden sin apoyo. Imagen: archivo.

Transporte e infraestructura: USD 107.000 millones para modernizar el estado

La infraestructura constituye una de las mayores inversiones de capital contempladas en el presupuesto. El plan estatal prevé USD 107.000 millones en inversiones durante los próximos cinco años para financiar proyectos de transporte, conectividad y obras públicas.

Uno de los proyectos más ambiciosos es el Hudson Tunnel Project, que recibirá USD 15.800 millones para la construcción de un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson. La obra busca reemplazar infraestructura crítica que conecta Nueva York con Nueva Jersey y mejorar una de las rutas ferroviarias más transitadas del país.

El sistema de transporte metropolitano también concentra una parte significativa de la inversión. El Plan de Capital de la MTA para 2025-2029 contará con USD 68.400 millones destinados a modernización de estaciones, renovación de vías, compra de material rodante y mejoras operativas.

En materia aeroportuaria, el presupuesto mantiene la transformación integral del Aeropuerto Internacional JFK mediante un proyecto valorado en USD 19.500 millones. La iniciativa busca modernizar terminales, mejorar accesos y ampliar la capacidad operativa del principal aeropuerto internacional del estado.

El Departamento de Transporte administrará además un plan quinquenal de USD 34.400 millones para carreteras, puentes y sistemas de tránsito. Dentro de este paquete se incluyen USD 1.000 millones para el programa Bridge NY y otros USD 1.000 millones para el programa Pave Our Potholes, orientado a la reparación de calles y carreteras.

Las autoridades sostienen que estas inversiones no solo mejorarán la movilidad de millones de personas, sino que también impulsarán la creación de empleo y el crecimiento económico en distintas regiones del estado.

Cuidado infantil y primera infancia: una de las principales apuestas sociales

El presupuesto destina USD 4.500 millones al sistema de cuidado infantil y educación temprana, consolidando una de las mayores inversiones estatales realizadas hasta el momento en esta área.

Dentro de esa cifra se incluyen USD 2.200 millones para ampliar el acceso a programas de cuidado infantil subsidiado, una medida que busca reducir los costos que enfrentan las familias trabajadoras y ampliar la cobertura para hogares de ingresos bajos y medios.

El gobierno también prevé USD 1.000 millones para crear nuevas plazas destinadas a niños menores de cuatro años, con el objetivo de reducir listas de espera y aumentar la disponibilidad de servicios en regiones donde la oferta es insuficiente.

Además, se asignan USD 500 millones para fortalecer la red estatal de educación temprana, incluyendo centros comunitarios, proveedores privados y organizaciones que brindan servicios de cuidado y desarrollo infantil.

El presupuesto incorpora nuevas iniciativas como el programa 2-Care NYC, la expansión de Universal Pre-K, el fortalecimiento de los programas 3-K y distintos proyectos piloto orientados a ampliar la oferta de servicios de cuidado infantil en diversos condados.

Desarrollo económico y agricultura: apoyo a industrias estratégicas y comunidades rurales

El presupuesto apuesta por fortalecer sectores considerados clave para la competitividad futura del estado. Entre ellos destacan la tecnología avanzada, la manufactura, la industria de semiconductores y las actividades vinculadas a la innovación científica.

Uno de los programas más importantes asigna USD 85 millones para el desarrollo de centros de diseño de semiconductores y tecnología cuántica. La medida forma parte de la estrategia estatal para posicionar a Nueva York como uno de los principales polos tecnológicos del país.

El área de Rochester recibirá USD 225 millones para proyectos de desarrollo económico regional orientados a atraer inversiones, generar empleo y fortalecer sectores productivos locales.

Asimismo, el presupuesto contempla USD 300 millones para el programa POWER UP, destinado a respaldar proyectos industriales y de innovación tecnológica considerados estratégicos para la economía estatal.

Las zonas rurales también forman parte de la estrategia de crecimiento. El gobierno destinará USD 750 millones a programas de desarrollo económico regional y apoyo a comunidades rurales que enfrentan desafíos vinculados al empleo y la actividad productiva.

En el sector agropecuario se incluyen USD 15 millones para la modernización de la industria láctea y USD 2 millones para proyectos de biotecnología relacionados con el cáñamo industrial, dos actividades consideradas prioritarias para la diversificación económica rural.