En la sesión de apertura de este viernes, 24 de julio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.3% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco registró un leve incremento de 0.66%, mientras que en el último año acumuló un aumento de 211.78%.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en 25.08%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.25%, lo que indica un comportamiento inestable y numerosas variaciones en su valor.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un ligero incremento, lo que puede ser un signo de una economía mejorando o una mayor demanda por el Quetzal.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores pueden tener más confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta cotización para ver si esta tendencia se mantiene en el futuro.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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