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Los especialistas de la salud coinciden en que combinar ejercicio con buenos hábitos de sueño y una dieta rica en gran variedad de frutas y verduras es esencial para mantener un estilo de vida saludable.
En ese contexto, aunque la lista de alimentos que pueden considerarse es extensa, la papaya combinada con sus propias semillas no sólo puede incluirse en un sinfín de platillos, sino que además aporta diversos beneficios para el bienestar general del organismo.
Papaya: perfil nutricional y sus beneficios para la salud
Las papayas, también conocidas como “melones de árbol” son frutas ricas en vitaminas y antioxidantes originarias de regiones tropicales como América Central, México o India.
De acuerdo con la Cleveland Clinic, el consumo de esta baya puede contribuir a
- Proteger la visión
- Combatir enfermedades
- Prevenir la inflamación
- Mejorar la salud intestinal
- Reducir el azúcar en sangre
- Proteger el corazón
Perfil nutricional de la esta fruta
Según lo indican los expertos, una de estas frutas de tamaño pequeño (aproximadamente 157 g) puede brindar
- 67 calorías
- 0,7 g de proteína
- 0,4 g de grasa
- 17 g de carbohidratos
- 2,6 g de fibra
- 12, 3 g de azúcar total
- 95 mg de vitamina C
- 31.4 mg de calcio
- 33 mg de magnesio
- 15.7 mg de fósforo
- 286 mg de potasio
Por qué se aconseja mezclar la papaya con sus semillas
Las semillas de la papaya pueden consumirse junto con la fruta y contribuyen a aumentar la ingesta de fibra. Los especialistas explican que esto permite prevenir el estreñimiento, convirtiéndose entonces en una gran aliada para mantener una digestión saludable y garantizar el buen funcionamiento del sistema intestinal.
Especialistas advierten que las semillas de esta fruta deben consumirse con moderación, pues en exceso podrían causar malestar estomacal y diarrea.
Cómo pueden consumirse las papayas con semillas
Existen diversas opciones para implementar esta combinación en la rutina, algunas ideas son
- Crudas como snack
- En licuados o batidos (mezclar entre 5 y 10 semillas con papaya y limón, por ejemplo)
- En yogurt
- En tostadas con queso fresco