Los especialistas de la salud coinciden en que combinar ejercicio con buenos hábitos de sueño y una dieta rica en gran variedad de frutas y verduras es esencial para mantener un estilo de vida saludable.

En ese contexto, aunque la lista de alimentos que pueden considerarse es extensa, la papaya combinada con sus propias semillas no sólo puede incluirse en un sinfín de platillos, sino que además aporta diversos beneficios para el bienestar general del organismo.

Papaya: perfil nutricional y sus beneficios para la salud

Las papayas, también conocidas como “melones de árbol” son frutas ricas en vitaminas y antioxidantes originarias de regiones tropicales como América Central, México o India.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, el consumo de esta baya puede contribuir a

Proteger la visión

Combatir enfermedades

Prevenir la inflamación

Mejorar la salud intestinal

Reducir el azúcar en sangre

Proteger el corazón

La papaya puede consumirse con sus propias semillas y aporta diversos beneficios para la salud. Fuente: archivo.

Perfil nutricional de la esta fruta

Según lo indican los expertos, una de estas frutas de tamaño pequeño (aproximadamente 157 g) puede brindar

67 calorías

0,7 g de proteína

0,4 g de grasa

17 g de carbohidratos

2,6 g de fibra

12, 3 g de azúcar total

95 mg de vitamina C

31.4 mg de calcio

33 mg de magnesio

15.7 mg de fósforo

286 mg de potasio

Por qué se aconseja mezclar la papaya con sus semillas

Las semillas de la papaya pueden consumirse junto con la fruta y contribuyen a aumentar la ingesta de fibra. Los especialistas explican que esto permite prevenir el estreñimiento, convirtiéndose entonces en una gran aliada para mantener una digestión saludable y garantizar el buen funcionamiento del sistema intestinal.

Especialistas advierten que las semillas de esta fruta deben consumirse con moderación, pues en exceso podrían causar malestar estomacal y diarrea.

Cómo pueden consumirse las papayas con semillas

Existen diversas opciones para implementar esta combinación en la rutina, algunas ideas son