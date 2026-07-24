El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la sesión de apertura de este viernes, 24 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.48 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.22% en relación con el día anterior.

El Peso mexicano mostró una evolución negativa: en la última semana -0.31% y en el último año -6.02%, evidenciando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.73%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que supera la volatilidad anual del 7.50% registrada anteriormente.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que muestra un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

La tendencia positiva del peso indica confianza en el mercado, lo que podría resultar en un aumento en la inversión extranjera y mejorar la estabilidad económica del país.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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