En la sesión de apertura de este viernes, 24 de julio de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,200.4 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.47% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso colombiano retrocedió -1.75% y en el último año acumuló una caída de -14.36%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 13.28%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en relación con los días anteriores. Este patrón sugiere que el valor de la moneda ha mejorado, lo que podría beneficiar a los exportadores y fortalecer la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a largo plazo para determinar si se mantendrá. Un análisis continuo es esencial para comprender los factores que influyen en este comportamiento del mercado cambiario.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos